Главу бурятского отделения "ЕР" исключили из партии после аварии с его машиной

Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии секретаря бурятского регионального отделения Баира Жамбалова.

Вопрос об исключении Жамбалова из партии поднял заместитель секретаря генсовета «ЕР» Александр Хинштейн, пишет «Комерсантъ». Причиной этому стала авария с участием принадлежащего Жамбалову автомобиля, который 5 января на высокой скорости сбил насмерть несовершеннолетнюю девушку.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о трагедии, которая произошла на территории Прибайкальского района Бурятии недалеко от села Батурино. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, а через несколько часов в полицию явился приятель Жамбалова, местный бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что девушку сбил он, будучи за рулем машины Жамбалова.

По словам Хинштейна, «действия Жамбалова бросают тень на партию и органы власти». Он указал на то, что водитель скрылся с места аварии. «События происходили на федеральной трассе. Если бы он хотел спасти девушку, а это можно было сделать, он мог бы позвонить министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД или в МЧС республики», – отметил Хинштейн. Он добавил, что партия «ни в коей мере не вмешивается и не пытается подменить следственные органы», и подчеркнул, что именно следствию предстоит разобраться, кто в действительности находился за рулем внедорожника.

За исключение Жамбалова из партии генсовет «Единой России» проголосовал единогласно. Исполнять обязанности руководителя регионального отделения «ЕР» до избрания нового секретаря будет член президиума регионального совета Батор Цыбиков.