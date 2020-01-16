Жительнице Кемерово со стажем 30 лет пенсию подняли на 1 копейку до 8813 рублей

В связи с индексацией пенсии на 6,6% с 1 января жительнице города Кемерово Любови Сидоровой выплату увеличили всего на одну копейку, сообщает издание «Абажур».

Теперь размер её пенсии составляет 8 813 рублей 51 копейки.

«Я не тунеядка, стаж 30 лет, вырастила трех детей, но за них по закону тоже, в Пенсионном фонде сказали, не положено надбавки, так как пенсия минимальная из-за того, что предприятие ликвидировали, а архив сожгли. Вот как, скажите, выживать? ЖКХ 4 тысячи, на лекарство самое простое, нет денег», — сетует Сидорова.

В ведомстве объяснили, что размер её пенсии был ниже официального прожиточного минимума и до него ей доплачивали из бюджета, однако из-за индексации размер её пенсии по старости превысил размер минимума, который в ноябре 2019 года в регионе, по данным «Радио Свобода», составлял 8337 рублей, и выплаты прекратились.

Ранее в ПФР сообщали, что в связи с индексацией пенсии вырастут примерно на тысячу рублей, а размер пенсии по старости для большинства неработающих пенсионеров составит 16 500 рублей.