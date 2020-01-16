Заключенным "Матросской тишины" запретили заказывать книги на Ozon

В «Матросской тишине» рассказали о том, что заключенные могут приобретать книги только через интернет-магазин ФСИН.

Содержащиеся в «Матросской тишине» пожаловались в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы на то, что в СИЗО больше нельзя заказать книги из интернет-магазина Ozon, передает «Интерфакс».

«Ко мне обратились предприниматели, которые содержатся в данном изоляторе, и рассказали о том, что в СИЗО изменились правила заказа книг. Раньше родственники арестованных могли заказать для них книги на Ozon на адрес следственного изолятора», – сообщил член московской ОНК Александр Хуруджи.

Он пояснил, что ранее арестованные имели возможность получить книгу через сотрудника СИЗО, который забирал ее на почте. Содержимое посылки досматривалось, и, если заказ соответствовал нормам, книга передавалась в камеру.

В данный момент, по словам Хуруджи, эта услуга не доступна. Заключенным предлагают заказывать через интернет-магазин ФСИН – ФГУП «Калужский». «На момент посещения членами ОНК СИЗО 1 купить через сайт этого ФГУП можно было три книги – сборник сканвордов, УК РФ и учебник английского», – отметил Хуруджи.

Объяснить, по какой причине были введены такие ограничения, администрация СИЗО не смогла, отметил член ОНК.