В Воронеже полицейский организовал нападение на задержанного ради 50 тысяч

Воронежский Следственный комитет передал в суд дело 21-летнего сотрудника МВД Дмитрия Летуновского и двух его знакомых Евгения Белозерова и Владимира Федосеева, которых полицейский подговорил ограбить местного жителя, задержанного им ранее за употребление алкоголя в общественном месте, сообщает пресс-служба СК. При этом ведомство не называет имена подозреваемых, их приводит издание «Вести.Воронеж».

Инцидент произошел 29 августа 2019 года, когда Летуновский задержал мужчину, распивающего алкоголь в общественном месте, после чего отвел его в отделение и в ходе досмотра обнаружил у него сумму в размере около 50 тысяч рублей.

Тогда, по версии следствия, он рассказал сообщникам, когда того отпустят, и описал его внешние приметы. В результате Белозеров и Федосеев избили потерпевшего и украли деньги.

Против правоохранителя выдвинули обвинения по двум статьям: об организации нападения и незаконном приобретении огнестрельного оружия, а его подельников обвинили в разбойном нападении. Отмечается, что «обвиняемые частично признали вину».