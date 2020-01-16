В Росгидромете опасаются температурных изменений из-за пожаров в Австралии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал нынешнюю зиму самой жаркой для Москвы за всю историю метеонаблюдений.

Как передает агентство городских новостей «Москва», о вероятности таких результатов говорят подсчеты синоптиков, согласно которым московскую зиму в нынешнем сезоне уже можно официально назвать аномально теплой, несмотря на вероятное похолодание в феврале.

По словам Вильфанда, к очередным температурным изменениям уже не только в Москве и России, но и на всей планете могут привести разрушительные пожары в Австралии.

«Я считаю, что нужно сделать анализ, какой именно эффект окажут эти пожары в Австралии. Сейчас огромное количество пожаров на Аляске. Думаю, что продукты горения до нас не дойдут, но они действительно повлияют на экологию. Думаю, что они могут привести к температурным изменениям», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Напомним, в четверг, 16 января, в столице наблюдается аномально теплая погода с температурой плюс 3-5 градусов. Ранее сообщалось, что такие температурные показатели бьют рекорд, установленный еще в 1925 году.