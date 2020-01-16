Главу МВД Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в коррупции

В Коми задержан глава МВД региона Виктор Половников, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба СКР, в отношении министра внутренних дел по Республике Коми возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы», – отмечается в сообщении.

Как следует из информации на сайте ведомства, МВД Республики Коми возглавляет Виктор Половников. С 2001 года и на протяжении семи лет Половников возглавлял Управление внутренних дел по Кургану, после чего был назначен заместителем начальника УВД Курганской области по экономической безопасности. С ноября 2011-го он находился на должности замначальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

На пост главы МВД Коми Виктор Половников был назначен указом президента в 2015 году. Награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

Предположительно, задержание связано с одним из уголовных дел, фигурант которого передал Половникову взятку общей суммой 25 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».