В больнице Кабо-Верде скончался российский моряк, арестованный в прошлом январе

В Кабо-Верде умер один из российских моряков, задержанных в январе 2019-го по обвинению в перевозке девяти тонн кокаина.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы, экс-мэра Мурманска Алексея Веллера.

Уточняется, что Сергей Животов скончался в больнице города Прая в результате продолжительной болезни. По словам депутата, последние месяцы моряк плохо себя чувствовал.

В начале 2019 года Животов был задержан вместе с другими десятью моряками судна ESER, которое шло под флагом Панамы из Южной Америки в Марокко. Корабль был вынужден зайти в порт Прая на Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа. Местные правоохранительные органы, которые по наводке обыскали судно, обнаружили девять тонн кокаина. По данным СМИ, изъятая партия запрещенного вещества стала крупнейшей в истории Кабо-Верде.

С тех пор моряки находится под стражей, начало суда над ними неоднократно переносилось.

Адвокат Сергея Животова при содействии российских дипломатов смог добиться временного перевода больного моряка из тюрьмы в городскую больницу. Состояние мужчины улучшилось за счет лечения и индивидуального рациона, однако несколько дней назад ему вновь стало хуже. На этот раз госпитализация не помогла, и Животов скончался.

В ноябре 2019 года Алексей Веллер сообщал, что процесс над моряками начнется в конце января 2020 года, а решение должно быть вынесено уже в феврале. По его информации, адвокаты обвиняемых намерены оспаривать обвинения в сговоре и участии в преступном сообществе. Сами моряки настаивают на своей невиновности.