Супруг раненой в суде Новокузнецка женщины хотел задавить стрелявшего трактором

Женщина, раненая при стрельбе в суде Новокузнецка, является супругой мужчины, разрушившего трактором участок стрелявшего.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в 2018 году муж пострадавшей пытался на тракторе задавить Артема Пакалова, открывшего стрельбу в мировом суде Новокузнецка. Кроме того, он разрушил постройки на его дачном участке, в том числе гараж. «С тех пор они судились, сегодня было заседание по делу о порче имущества стрелявшего», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, Пакалов направился в сторону кабинетов судей, после того как выстрелил в женщину и пристава. Стрелка задержали, когда он начал перезаряжать ружье.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в помещении мирового суда в Центральном районе новокузнецка произошла стрельба. В результате нее погиб судебный пристав, который пытался помешать злоумышленнику проникнуть в здание суда. Женщина-свидетель получила ранения и была госпитализирована в тяжелом состоянии с травмами ног и лица, врачи провели ей операцию.

По информации издания «Тайга.Инфо», Пакалов является потерпевшим по уголовному делу, возбужденному против Сергея Чапайкина. Последний обвиняется в том, что в 2018 году протаранил ворота дома и гаража Пакалова в селе Куртуково. Причиной этого стал конфликт, начавшийся с того, что близкие Чапайкина сбили Пакалова на автомобиле «Ауди А6», в результате чего машина была якобы повреждена. После этого Чапайкин попытался сбить Пакалова на тракторе, однако тот успел отбежать в сторону. Тогда мужчина начал разрушать постройки на участке.

В подтверждение этой информации Пакалов предоставлял видео, снятое очевидцами. По его словам, правоохранительные органы отказывались оформлять факты ДТП и повреждения имущества, а водители «Ауди» и трактора скрылись с места происшествия. Позже все-таки были заведены дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Отмечается, что в электронной базе суда значится обвинение только по статье 167.