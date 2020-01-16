Шаману Габышеву вернули меч, которым он порезал куртку сотруднице полиции

Против якутского шамана Александра Габышева решили не возбуждать дело о применении насилия к полицейским.

Напомним, что в последний раз Габышева, совершающего поход «на Москву», задерживали в начале декабря в Якутии. Тогда шамана оштрафовали на одну тысячу рублей, а также намеревались возбудить против него уголовное дело за то, что тот стал размахивать перед полицейскими мечом, в результате чего повредил одной из сотрудниц правоохранительных органов куртку.

Однако координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал «Новой газете», что Следственный комитет по Якутии отказался заводить уголовное дело.

Так, в постановлении следователя от 9 января отмечается, что в действиях шамана не было преступного умысла, а все принимавшие участие в задержании сотрудники полиции в своих объяснительных «не усмотрели даже угрозы насилия для них». Кроме того, накануне Габышеву вернули конфискованный у него при задержании меч.

Ранее стало известно также, что якутский шаман вновь объявил о возобновлении своей миссии по «изгнанию Путина». Свой очередной поход в сторону Москвы он запланировал на март.