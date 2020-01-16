Кудрин заявил об усталости общества от невыполнения обещаний властью

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что с назначением главы ФНС Михаила Мишустина, новым главой правительства, а также еще с «целым рядом факторов» в стране «больше надежды стало, и мы в преддверии целого ряда реформ», передает «Интерфакс».

Сегодня на Гайдаровском форуме экс — министр финансов заявил, что Мишустин «более чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства» и у него уже есть положительный опыт такого взаимодействия в ФНС, где он «сумел отработать определенный механизм администрирования налогов». Он также отметил, что Мишустин «чувствует нерв цифровизации и значение новых технологий для развития всей экономики».

По его словам, отставка правительства и назначение нового премьера «во многих увеличила надежду», что новый кабмин «сумеет больше сделать, больше добиться».

«Сменяемость правительства, власти, лидеров — важнейший элемент повышения доверия. Потому что есть усталость, есть невыполнение своих обещаний. И новая команда всегда приходит с новыми идеями и получает мандат на проведение реформ», — приводит его слова газета «Ведомости».

При этом издание отмечает, что в 2010 году именно Кудрин представлял Мишустина коллективу, когда тот начинал свою работу в ФНС.

Герман Греф в ходе того же форума заявил, что, по его мнению, из всех министров в правительстве ключевую роль играет «не министр финансов, не министр экономики», а министр образования. «Причем не высшего, а среднего образования, потому что этот министр закладывает основы культурного кода», — пояснил свою мысль глава Сбербанка.

Греф также отметил, что работа с образовательной системой необходима: «Только так можно радикально поменять ситуацию с доверием власти», без которого «невозможно проводить никакую экономическую политику», приводит его слова ТАСС.