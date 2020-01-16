Греф связывает назначение Мишустина с реформой госуправления

Председатель Сбербанка Герман Греф заявил, что относится к Михаилу Мишустину с огромным уважением, назвал его «одним из самых эффективных управленцев в стране» и выразил надежду на реформу государственного управления, с которой, по его мнению, начнет свою деятельность новый премьер-министр.

«Это редкий человек, он талантливый человек, очень разносторонний, таких людей немного. Господь Бог ему дал много талантов, но и с точки зрения человеческих качеств я никогда не скрывал своего глубочайшего уважения», — приводит его слова «Русская служба Би-би-си».

Греф полагает, что Мишустин не только «прекрасный менеджер», но и «знает, как строятся большие системы», и при этом обладает необходимыми познаниями в экономике.

«Он работал в разных местах и всегда достигал потрясающего результата. Мало людей, которые имели такой опыт», — рассуждает глава Сбербанка, отмечая, что экс-глава ФНС «умеет достигать результата», а также «понимает все самые современные технологии», в число которых Греф включил блокчейн, технологии big data и искусственный интеллект.

Из достижений Мишустина Греф отметил «созданный им механизм великолепного администрирования», который позволил «собирать самые сложные налоги, в том числе НДС».