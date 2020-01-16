Гособвинение просит оштрафовать на 170 тысяч угрожавшего столичному судье

Прокурор требует назначить Алексею Вересову, которого обвиняют в угрозах судье Криворучко, штраф в размере 170 тысяч.

«Считаю необходимым приговорить Вересова к штрафу в 180 тысяч рублей, зачесть в срок наказания то время, что он провел в СИЗО, и назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей», – цитирует слова гособвинителя ТАСС.

Рассмотрение дела ведется в особом порядке. Обвиняемый признал свою вину, извинившись за содеянное.

Изначально Вересову вменялась часть 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), его поместили в СИЗО. Позже обвинение переквалифицировали на часть 1 статьи 296 УК РФ («Угроза убийством, причинением вреда здоровью»). Вересова отпустили под подписку о невыезде.

В ноябре СКР возбудил уголовные дела о публикации в Сети публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и об угрозах убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были связаны с процессом над актером Павлом Устиновым, которого судья приговорил к реальному сроку лишения свободы за нападение на силовика во время несогласованного митинга 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок условным.

В рамках расследования уголовного дела по фактам угроз судье были задержаны Евгений Ерзунов, Сергей Половец, а также житель Удмуртии Алексей Вересов.

На прошлой неделе Ерзунову назначили штраф в размере 110 тысяч рублей и отпустили в зале суда. Дело в отношении Половца было прекращено.