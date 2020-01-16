Дождь и 5-градусное тепло пообещали москвичам 16 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 16 января.

Как сообщает сайт Гидрометцентра России, в предстоящие сутки в столичном регионе сохранится теплая, облачная и влажная погода с осадками в виде дождя.

При этом воздух в Москве днем 16 января прогреется до 3...5 градусов тепла, что выше рекордного показателя, установленного в 1925 году.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба, однако к ночным часам вновь начнет возрастать.