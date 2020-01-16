Депутаты поддержали инициативу проверять весь состав Росгвардии на детекторе лжи

Комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект, согласно тексту которого все сотрудники Нацгвардии, включая гражданских служащих, будут обязаны проходить проверку на полиграфе при принятии на службу или при назначении на руководящие должности, передает РИА Новости.

Автор документа, депутат Александр Хинштейн также пояснил, что поправки включают требование о «предоставлении информацию, необходимой для обеспечения собственной безопасности» сотрудника.

Отказ от прохождения проверки будет являться основанием для увольнения или отказа от приема на работу, но, как отмечает начальник отдела главного управления собственной безопасности Росгвардии Игорь Соломин, окончательное решение останется на усмотрении ответственных за назначение. «Это будут наши эксперты и специалисты [проверять сотрудников]. Мнение специалиста является рекомендательным», — добавляет он.

Руководитель договорно-правового департамента Нацгвардии Александр Школьников уверяет, что в случае принятия закон положительно отразится «на качестве личного состава».

На что конкретно будут проверять сотрудников, издание не уточняет, однако, по словам Хинштейна, порядок проведения проверок будет определяться руководством силового ведомства.