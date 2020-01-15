Высокая влажность, до +2 градусов и порывистый ветер ждут москвичей 15 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 15 января.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется на периферии антициклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 15 января достигнет 0...+2, по области –2...+3 градуса. Ветер подует с запада со скоростью 5–10, местами с порывами до 12–14 м/с.

Атмосферное давление в середине дня укажет на отметку 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.