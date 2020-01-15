В Санкт-Петербурге в 2019 году на четверть сократилось число убийств

Пресс-служба петербургского управления СК РФ сообщила о снижении числа преступлений в Северной столице на 5%, пишет 78.ru. Всего в 2019 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 48,6 тысячи преступлений.

К числу тяжких преступлений относится 16 750 дел от общего числа, что на 13% меньше, чем в 2018 году.

Более чем на четверть снизилось число убийств: в минувшем году их было зафиксировано 139. В 2018 году от рук убийц в Петербурге скончалось 190 людей.

Отмечается, что раскрываемость дел об убийствах выросла на 1,1% (до 93,9%) в течение последних десяти лет. При этом убийства, совершенные с применением огнестрельного оружия, раскрываются в 100% случаев.