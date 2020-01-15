Каждый пятый россиянин сообщил, что остался без подарка на Новый год

ВЦИОМ выяснил, что в среднем россияне потратили на празднование Нового года порядка 14 446 рублей, передает ТАСС. Эта сумма на 4% превышает прошлогоднюю (13 870 рублей).

При этом большая часть трат пришлась на подарки близким — 5505 рублей. На новогодний стол и развлечения жители России в этом году потратили 4708 и 4200 рублей соответственно.

По данным социологов, чаще всего россиянам дарили конфеты, напитки и деликатесы (27%). Однако вообще без какого-либо подарка остался каждый пятый опрошенный.

В основном респонденты встречали Новый год дома (76%), 9% сообщили, что уходили на новогоднюю ночь в гости, а еще 8% заявили, что не отмечали праздник.