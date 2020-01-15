Американские военные не получили травм при новой атаке на базу США в Ираке

По военной базе США Таджи, которая находится около Багдада, нанесен ракетный удар со стороны неизвестных сил.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumariya, все выпущенные из реактивных систем залпового огня ракеты разорвались в окрестностях военной базы. Американские военные ранений не получили, однако базе был нанесен материальный урон. Кроме того, в ходе обстрела пострадали по меньшей мере трое иракцев.

Согласно информации телеканала «Аль-Хадат», всего по базе Таджи было выпущено пять ракет из систем залпового огня. Ответственность за нападение на себя пока никто не взял. Откуда были выпущены ракеты, СМИ также не уточняют.

Представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс в Twitter назвал инцидент «небольшим нападением», которое не повлекло потерь среди военных. Информацию о нанесенном базе материальном уроне он не прокомментировал.

Напомним, что в начале 2020 года в Ираке сразу несколько военных объектов, на которых базируются силы США, подверглись ракетным ударам со стороны Ирана. Так Тегеран ответил на убийство авиаударом США иранского генерала Касема Сулеймани. Позднее одной из иранских ракет был случайно сбит украинский Boeing, в результате чего погибли 176 человек.