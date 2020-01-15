68 человек получили обвинение в организации работы игровых залов в Москве

В Москве завершено расследование по делу о ведении теневого игорного бизнеса против 45-летнего жителя Санкт-Петербурга Антон Бажанов. По делу в качестве обвиняемых проходит 68 человек, передает «Коммерсант» со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ.

Игорные залы сети «Панорама» работали под вывесками букмекерских контор «Винлайн», «Юнионбет» и «Гринбет». В них действительно принимались ставки на спорт, но за барной стойкой в таких заведениях находились залы с игровыми автоматами.

Прибыль от игорных залов, по словам свидетелей, главный инкассатор перевозил в багажнике машины в пластиковых пакетах. Он доставлял их в дополнительные офисы, в которых бухгалтер формировала отдельную кассу, которая контролировалась лишь Антоном Бажановым.

Эти заведения неоднократно «накрывали», изымали технику, а на администраторов заводили уголовные дела. Однако экспертиза не находила на оборудовании «игорного» софта, поскольку на экранах он отображался лишь благодаря установленному в помещении роутеру Wi-Fi. Дела приходилось закрывать за отсутствием доказательств.

Также сообщается со ссылкой на следственные органы, под руководством Бажанова в столице работали два полноценных казино, но попасть в них было возможно только по рекомендации нескольких проверенных клиентов или близких к хозяину заведения топ-менеджеров.

Доход от игорного бизнеса Бажанова сложно поддается подсчету, но за время ведения теневого бизнеса он смог закупить ряд авто представительского класса, приобрести несколько квартир в дорогих районах столицы, инвестировать в строительство торговых центров и уже легальных казино в Приморье и Беларуси, пишет «Коммерсант».

Главу организации и 21 человека из числа его приближенных признали организованным преступным сообществом. На имущество самого Бажанова и членов его семьи был наложен арест. В числе остальных обвиняемых — крупье, администраторы, IT-специалисты, охранники и менеджеры игорных залов.

В спецоперации по зачистке теневого бизнеса приняли участие 120 групп силовиков из разных ведомств, включая управление «К» ФСБ. Уголовное дело включило в себя 300 томов документов.