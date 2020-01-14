Задержанного после акции с "надгробием Путина" активиста оправдали

В Санкт-Петербурге суд прекратил преследование активиста Романа Ивера, задержанного после появления надгробия с изображением Владимира Путина в Санкт-Петербурге, пишет «ОВД-инфо».

Решение суда было связано с отсутствием события. Участника «бессрочного протеста» обвиняли в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и в отказе от прохождения медосвидетельствования.

Правозащитник Динар Идрисов связывает задержание Романа Ивера в апреле 2019 года с установкой у Исаакиевского собора конструкции, напоминающей надгробие, на которой располагался портрет Путина с надписью «1975–2019». Тогда активиста избили и продержали в наручниках полтора часа. Вместе с ним были задержаны активисты Александр Миронов и Илья Ткаченко. Последний получил закрытую черепно-мозговую травму.

Динар Идрисов намерен привлечь к ответственности подполковника полиции, который участвовал в задержании активистов.

В сентябре сообщалось, что житель Набережных Челнов обжалует в ЕСПЧ свой арест за установку похожей инсталляции у здания Следственного комитета.