В Москве, несмотря на протесты, начали стройку через радиоактивный могильник

В Москве стартовало строительство участка Юго-Восточной хорды, который проходит через захоронение радиоактивных отходов, пишет «Общая газета». Сейчас строители вплотную подобрались к месту радиоактивного могильника.

Ранее экологические активисты устроили дежурство возле места строительства. Предыдущая попытка продолжить строительство была предпринята 10 января, сообщает АСИ. Рабочие оборудовали на месте бытовку, расположили бетонные блоки и генератор.

По словам депутата Мосгордумы Павла Тарасова и местной жительницы Натальи Синдяевой, строительство на территории ведется без разрешительных документов. Это подтверждают ответы на депутатские запросы из Мосгосстройнадзора.

Специалисты проектно-изыскательской фирмы «Технотерра» и активисты «Гринпис» обнаружили на протяженности проекта будущей хорды пять очагов радиоактивного загрязнения, на которых мощности доз гамма-излучения превышены в пять-восемь раз.