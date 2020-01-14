Собянин предложил "согреть душу" чиновников похвалами в отчетах Счетной палаты

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в отчетах Счетной палаты специальный раздел, в который будут вносить похвалы от ведомства и который «согреет душу» чиновникам.

«Вы знаете, когда вы приходите к нам на проверку, конечно, нам сложно признаваться в этом случае вам в любви, но мы понимаем, что вы выполняете свой долг. Но тем не менее, если можно пожелать вам в будущем помимо разделов критики, раздела эффективного расходования бюджета, раздела направления материалов следствию и в прокуратуру еще сделать маленький раздел, где сказать людям, которых вы проверяете: "Спасибо большое, все-таки вы что-то там сделали"», — приводит его слова РБК.

Собянин объяснил, что «всем приятно, когда оценивают не только негативное, но и позитивное».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал подумать над этой инициативой.

На сегодняшней встрече с президентом Кудрин также рассказал о новшестве в работе его ведомства, которое заключается в расширении списка госкорпораций, которые будут проверять. В него войдут не только Росатом, Росавтодор и РЖД, но ещё и «Ростех», «Газпром» и «Роснефтегаз».

Кудрин подчеркнул, что проверки работы будут распространяться не только на головные компании, но и на дочерние. Ведомство оценит эффективность госзакупок, корпоративного управления, решения наблюдательных советов, а также все имущественные вопросы.

Ранее Sobesednik.ru сообщал об исследовании Международного валютного фонда, которое продемонстрировало прямую зависимость между эффективностью работы госкомпаний и уровнем коррупции, ущерб от которой в России Кудрин сегодня оценил в триллионы рублей в год.