Педагога, которая вывела ученика из класса за ухо, не восстановили на работе

Областной суд в Новосибирске не удовлетворил апелляционную жалобу преподавателя начальных классов, которая вывела ребенка из кабинета за ухо. Женщину уволили по статье о физическом или психологическом насилии, пишет NGS.ru.

Инцидент произошел в марте минувшего года. Первоклассник устроил потасовку с соседом по парте, и педагог, чтобы остановить ссору, вывела мальчика из кабинета за ухо.

«Мы компрессы неделю делали, ребёнок в школу не ходил. Мы даже судмедэкспертизу провели: ухо опухло и покраснело, болезненно было шапку надевать. Приехали в поликлинику, а нам сказали, что это травма и надо ехать в травматологию», — рассказывала мать мальчика, которая написала заявление в полицию.

Педагог утверждает, что мальчик уже пришел в школу с поцарапанным ухом, все справки у родителей куплены, а всех родителейнастроила против нее директор школы.

Юрист и педагог пытались оспорить увольнение, утверждая, что сотрудницу уволили во время болезни, но суд решил, что увольнение произошло до обращения к врачу. Апелляционная инстанция это решение поддержала.