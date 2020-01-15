Олег Макаревич и кормит, и хоронит

Как скандальный кубанский олигарх наживается на ритуальном бизнесе

Сфера ритуальных услуг остается одной из серых зон российской экономики. Еще в 2017 г. Президент Путин направил в Правительство целый список поручений по наведению порядка в этой сфере, а Минстрой подготовил соответствующий законопроект. Однако воз и ныне там – человек, потерявший близкого, чаще всего по-прежнему платит уйму денег мошенникам и вымогателям. Конечно, многое зависит от региональной власти – в Москве, например, работу похоронных служб более-менее привели в порядок, в частности, запущена соответствующая "служба одного окна". А вот южные регионы по-прежнему сотрясают скандалы, подобные тому, что в 2016 г. произошел в Краснодаре, когда сотрудники городского морга просто не принимали тела умерших, пока их не привозили на катафалках определенного ритуального агентства. Тем же, кто пытался противиться такому положению дел, открыто угрожали, а особо непонятливым жгли машины.

Между тем, годовой объем рынка ритуальных услуг Кубани, по информации краевого Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, составляет более 3 млрд рублей, или 5% от общего объема бытовых услуг. Понятное дело, что вокруг такого лакомого куска крутятся самые настоящие мафиози, традиционно считающие похоронный бизнес своей делянкой. В отсутствии нормального законодательного регулирования только и остается, что пытаться уберечь население от обмана через СМИ. Кубанские издания постоянно рассказывают, что сколько на самом деле стоит и как не попасться на крючок к мошенникам, которые с помощью сети коррупционных связей в больницах, полиции и моргах узнают о смерти человека раньше его родственников и тут же начинают навязывать им свои услуги втридорога.

В СМИ и на форумах первая рекомендация тем, кто только что узнал о смерти близкого – по возможности обращаться не к частникам, а в госструктуры. Бытует мнение, что там хотя бы не кинут, да и цены на сайтах объявлены божеские. Но так ли это? На видео сотрудница Краснодарского МУП ритуальных услуг (РУ) объявляет цену на похороны "от 60 тыс. руб.", при том, что тарифы на сайте МУПа, утвержденные городскими властями, ниже в несколько раз. На робкий вопрос о ценовой разнице следует безапелляционное заявление: цены на сайте – это "за похороны найденного на улице бомжа".

Выходит, краснодарский МУП РУ "дерет" побольше иных частников? Да – потому что "государственное" учреждение, как выясняется, контролирует все та же похоронная мафия в лице человека, которого на Кубани даже называют "теневым хозяином края". Речь идет о краснодарском олигархе Олеге Макаревиче, основателе "Южной многоотраслевой корпорации" с миллиардными оборотами. Впрочем, больше он прославился рейдерскими захватами "золотой" кубанской земли. Именно его деятельность в 2016 г. едва не спровоцировала "крестьянский бунт" в виде "тракторного марша на Москву". И именно его имя фигурирует в предсмертной записке застрелившегося фермера Николая Горбаня, у которого Макаревич "отжал землю и технику" (дело по статье "доведение до самоубийства", кстати, так почему-то и не возбудили). Вот грустная ирония судьбы – родственники фермера Горбаня, у которого Макаревич отнял все, еще заплатили за похороны Николая в его же карман. Нет, формально деньги ушли "муниципалам". Откуда же людям, пребывающим в стрессе, знать, что по тому же адресу, что и МУП РУ – г. Краснодар, ул. 4-я линия, д. 57 - зарегистрировано некое ООО "Мемориал" (с уставным капиталом в 15 тыс. руб. и годовой выручкой в 150 млн руб.), одним из учредителей которого является не кто иной, как Макаревич. Мало того: по этому же адресу ООО "Мемориал" в течение ряда лет предоставляло "в безвозмездное пользование" помещения городскому отделу ЗАГС по государственной регистрации смерти, а также департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса городской администрации. То есть, в сугубо коммерческом "Мемориале" можно было не просто купить всю атрибутику, но и получить весь спектр госуслуг – выписать свидетельство о смерти, оформить выделение участка для захоронения, зарегистрировать само захоронение. Удобненько!

Реклама ООО "Мемориал" на территории МУП РУ

Еще одним свидетельством теплых экономических связей между муниципалами и Макаревичем являются объявляемые МУП РУ конкурсы на госзакупки, в которых триумфально побеждает "Мемориал", причем по схеме "единственного поставщика". Только за 2017-2018 годы между этими организациями было заключено пять госконтрактов на сумму более 20 млн руб. Большинство контрактов касается "закупок ритуальных товаров" и "услуг по розничной торговле предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах". Еще муниципальное предприятие платит коммерсантам за услуги по захоронению и перевозки катафалками. То есть за товары, работы и услуги, предоставление которых входит в компетенцию самого МУПа! В общем, это как если бы Кока-Кола закупала бы газировку у Пепси-Колы.

Еще один интересный контракт касается покупки МУП РУ у ООО "Мемориал" трех видавших виды автомобилей "Пежо Боксер" 2013 года выпуска по "сладкой" цене в 850 тыс. руб. за штуку. При этом, "Мемориал" продолжает пользоваться этими и другими автомобилями для организации похорон, извлекая из их эксплуатации прибыль. Расходы же на ремонт и обслуживание автомашин оказались технично переложены на МУП ритуальных услуг – то есть, на городской бюджет.

Наконец, на аффилированность МУП РУ и ООО "Мемориал" намекает и полученная "Собеседником" информация о том, что 88 работников МУПа (70% персонала) одновременно работают на "Мемориал", получая зарплаты в обеих организациях, и что МУП РУ под прикрытием людей Макаревича, имеющего очень серьезное влияние на краевых силовиков и судей, незаконно продает земельные участки под захоронения "мимо кассы" – деньги перечисляются на банковскую карту физлица – сотрудника МУПа (его имя есть в редакции), затем обналичиваются и делятся между должностными лицами МУПа и ООО "Мемориал" в пропорции 70% на 30%. Если это так, то ежемесячный доход от такой схемы оценочно составляет 5 млн руб. Понятно, что руководству МУПа за такое благоволение к фирме Макаревича причитается и особая благодарность: так, 83-летний отец директора МУП РУ получил за 2016-2017 годы доход в сумме 1,4 млн руб. в подконтрольном Макаревичу АО "Мусороуборочная компания". Кстати, глава МУП РУ Михаил Резников и сам прежде работал в этой "Мусороуборочной компании". Хочется верить, что Макаревич не настолько жесток, чтобы заставлять папу своего бывшего сотрудника и нынешнего "дорогого" партнера работать мусорщиком. Скорее, это больше похоже на банальную легализацию взятки.

В общем, не стоит удивляться тому факту, что цены на похоронные услуги в Краснодарском МУП ритуальных услуг высокие, а в бюджет поступают крохи. Удивляться, скорее, надо тому, куда смотрит губернатор Вениамин Кондратьев и вся когорта краснодарских силовиков! Неужели влияние скандального олигарха Олега Макаревича, которого в Краснодарском крае все чаще называют "Цапок-2", простирается и на них тоже?