Несколько человек арестованы в Иране за причастность к атаке "Боинга"

Несколько человек арестованы в Иране по обвинению в причастности к атаке на самолет «Международных авиалиний Украины», сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной системы Ирана Голамхоссейна Эсмаили.

Ранее о намерении наказать всех причастных к авиакатастрофе заявлял президент Ирана Хасан Рухани. Для этого будет проведено тщательное расследование инцидента.

Президент положительно оценил официальное признание ошибки со стороны вооруженных сил и заявил, что руководство Ирана сделает все возможное, чтобы подобное не могло повториться вновь.

8 января при крушении лайнера, вылетевшего из аэропорта Тегерана, погибло 176 человек, среди которых граждане Великобритании, Германии, Канады, Украины, Ирана, Афганистана и Швеции.