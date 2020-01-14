Алексей Кудрин оценил ущерб от коррупции в триллионы рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что к середине 2020 года будет разработана новая модель управления ведомством, согласно которой оно будет больше концентрироваться на решении системных проблем в финансовом секторе, или «стратегическом аудите».

При этом направление поиска нарушений Кудрин планирует расширить с помощью «цифровых методов анализа»: «Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — передает его слова РИА Новости.

Кудрин также заявил, что объем лишь выявленных ведомством нарушений в 2019 году равен 804 миллиардам рублей, из которых треть — нарушения бухгалтерского учета, устраненные в процессе работы. При этом лишь 2–3 миллиарда рублей, по оценкам руководителя Счетной палаты, связаны с возбужденными уголовными делами.

Однако в целом ущерб от коррупции, по его мнению, может оказаться значительно больше и составлять триллионы рублей: «И вопрос не только в том, что кто-то дал откат или какую-то сумму получил незаконно. Он делал это для какой-то цели: чтобы получить субсидию, контракт или лицензию, или чтобы не получил кто-то другой. То есть коррупция искажает стимулы в экономике, и так мы теряем темпы экономического роста, а сними и рост доходов населения, инвестиции и так далее».

Кудрин отметил, что Счетной палате для более эффективной работы необходимы дополнительные полномочия в рамках борьбы с коррупцией. «Сейчас мы только выявляем финансовые нарушения и направляем материалы в правоохранительные органы. Дальше уже они выясняют, можно ли считать эти нарушения коррупционными преступлениями. Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов. Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи».