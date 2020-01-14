Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.

Ведомство указывает, что им не удалось обнаружить «обстоятельства, позволяющие усомниться в достоверности сведений», и объясняет, что госслужащие не обязаны декларировать доходы родителей и бывших супругов.

Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал свое расследование, в котором утверждалось, что в собственности бывшей супруги Попова находится недвижимость в Испании и Черногории, а у его матери есть дача на Рублевке.

При этом Навальный подчеркивал, что в 2009–2010 годах супруга прокурора уже якобы приобрела недвижимость, но Попов, зарабатывавший на тот момент, как утверждается, около 60 тысяч рублей в месяц, не указывал её в декларации, несмотря на то, что брак ещё не был формально расторгнут.