ЕСПЧ обязал Россию выплатить более €36 тысяч матери покончившего с собой солдата

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск матери срочника Антона Стяжкова, покончившего с собой в 2002 году.

Как говорится в решении суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ, Россия обязана будет выплатить жительнице Рязани Любови Стяжковой свыше €36 тысяч.

«Государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев следующие суммы: €33,8 тысячи в качестве компенсации морального вреда и €2,6 тысячи в качестве компенсации судебных издержек», – отмечается в сообщении. В нем указывается, что была нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки и унижающее достоинство обращение.

Вместе с тем ЕСПЧ отклонил жалобу на отсутствие эффективного расследования происшествия и справедливого судебного разбирательства.

В материалах дела указывается, что Стяжков проходил срочную службу близ села Борзой в Чеченской Республике с июля 2002 года. Молодой человек покончил с собой в августе.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

Осмотр тела покойного выявил, что он многократно подвергался истязаниям.

Изначально матери солдата отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку следователь не нашел в действиях участвовавшего в избиении сержанта и еще одного рядового (якобы за то, что срочники заснули на посту) состава преступления. Позже дело в отношении сержанта и помогавшего ему солдата все же завели, однако спустя год одного из фигурантов освободили по амнистии, а дело против другого прекратили.

Иск в ЕСПЧ был подан в 2004 году. Изначально запрошенный размер компенсации составлял €40 тысяч, не считая издержки, отмечает ТАСС.