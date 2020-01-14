Дело об избиении задержанного полицейскими в Приморье направлено в суд

В Приморском крае в городе Артем в суд передано дело троих сотрудников уголовного розыска, пишет «Радио Свобода».

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий при задержании мужчины, подозреваемого в угоне.

По версии следствия, подозреваемые избили задержанного 9 августа 2018 года. Удары они наносили руками, ногами и с применением спецсредств. Таким образом они пытались добиться от мужчины показаний по угону машины.

Если суд признает правоохранителей виновными по вменяемым им статьям, будет решаться вопрос о возможности дальнейшего прохождения ими службы. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители отдела.