Жители Московской области купили около 57 тысяч елок на 420 базарах

Посетители подмосковных елочных базаров приобрели на прошедших новогодних праздниках порядка 57 тысяч деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, в этот Новый год на территории Подмосковья работали 420 елочных базаров. На них можно было купить как отечественные ели и сосны, в частности из Московской, Владимирской, Костромской, Тверской, Брянской и Тамбовской областей, так и импортные деревья из Норвегии, Канады, США и Дании.

Отмечается, что средняя цена за один метр отечественной ели составила 600 рублей, импортной – около двух тысяч. Еловая ветка стоила приблизительно 100 рублей, букет из веток сибирской пихты – примерно 300 рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве до конца февраля пройдет акция «Елочный круговорот», в рамках которой в столице откроется 379 точек приема деревьев для дальнейшего использования хвойных в сельском хозяйстве.