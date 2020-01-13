Заведено дело о доведении до самоубийства после смерти 16-летнего активиста

Следственный комитет займется выяснением обстоятельств смерти 16-летнего оппозиционного активиста Александра Финковского, сообщает «Idel.Реалии». С заявлением в ведомство обратился отец молодого человека, режиссер-документалист Игорь Финковский.

Изначально следователи отказывались принимать заявление, утверждая, что юноша сам покончил с жизнью, но позже все-таки возбудили дело по статье о доведении до самоубийства.

Тело Александра родители обнаружили в квартире 8 января в дверном проеме. По словам отца, у молодого человека не было предпосылок к самоубийству и он не оставил предсмертной записки. Также Игорь Финковский отмечает, что, когда они с супругой вернулись домой, домашние кошки спряталась по углам и пребывали в стрессовом состоянии, передает «МБХ медиа».

Отец Игорь Финковский снимал фильм о протестах дальнобойщиков, впоследствии были заблокированы его банковские счета.

12 января Александра Финковского похоронили в Подмосковье, 13 января ему должно было исполниться 17 лет.

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