Врач омской поликлиники, явившийся на работу нетрезвым, уволился после выговора

В Омске уволился по собственному желанию вышедший на дежурство пьяным и отказавшийся принимать больных врач-травматолог.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, 71-летний Евгений Батушенко принял такое решение, получив выговор от руководства.

Отмечается, что 11 января медик пришел на работу в нетрезвом виде, ему на замену был вызван коллега. Минздрав организовал проверку, по результатам которой администрация поликлиники объявила врачу выговор за нарушение трудовой дисциплины. «Сегодня Батушенко уволен по собственному желанию», – указывается в сообщении ведомства.

По словам самого травматолога, он устал от низкой зарплаты, а также от того, что врачей якобы заставляют делать приписки по числу принятых пациентов, сообщало ранее агентство «Омск-информ». На видео, опубликованном в Сети, Батушенко признался, что явился на дежурство нетрезвым, и заявил, что уходит из медицины.