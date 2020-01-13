В Приморье экс-главу угрозыска приговорили к 1,5 года колонии

Бывшего начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева приговорили к 1,5 года колонии-поселения.

«Суд назначил ему 1,5 года колонии-поселения и на 1,5 года лишил его права занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти, связанные с осуществлением функций представителя власти», – цитирует «РИА Новости» представителя Фрунзенского районного суда Владивостока. Миляев признан виновным по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»).

Экс-глава уголовного розыска Приморья был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями 30 июля. Установлено, что с 2018 года Миляев информировал знакомого предпринимателя, который занимался вырубкой леса, о запланированных проверках, за что получил вознаграждение суммой cвыше пяти миллионов рублей.

Осенью генеральный прокурор Юрий Чайка рассказал о планах проведения масштабных проверок в региональной лесной отрасли в первой половине 2020 года, отметив низкую раскрываемость дел по незаконной вырубке леса. По оценкам Счетной палаты, ущерб от таких преступлений в России составляет 11–12 миллиардов рублей в год.