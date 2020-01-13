Под Воронежем троих сыновей забрали у матери из-за обвинений в истязаниях

Из приемной семьи в Эртильском районе Воронежской области изъяты трое детей, а в отношении 42-летней матери семейства возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление СК.

В 2016 году в семействе появились трое приемных мальчиков в возрасте 11–12 лет. Свидетели сообщали, что к одному из них мать испытывала неприязнь, из-за чего на протяжении двух лет подвергала его разнообразным издевательствам.

В деле фигурируют эпизоды, в которых женщина избивала ребенка подручными предметами, перевозила в багажнике автомобиля, запирала его по ночам в сарае с погребом и заставляла других детей унижать его. Летом под видом обучения плаванию женщина погружала ребенка с головой на глубоком участке водоема, из-за чего тот захлебывался и не мог дышать.

Кроме того, подозреваемая шантажировала одну из свидетельниц в уголовном деле, угрожая раскрыть порочащие ее сведения партнеру, с которым та имеет отношения.

Женщину подозревают по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Все дети сейчас находятся в воронежском детском доме. Подозреваемая свою вину не признает.