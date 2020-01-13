СП не обнаружила в нацпроекте мер по устранению дефицита учителей

Счетная палата выявила ряд недоработок в федеральных проектах «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование», передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.

По мнению аудиторов, в проектах не рассматривается задача уменьшения разрыва результатах обучения «между школами и группами учащихся», а также «по преодолению образовательной неуспешности». «Отсутствуют мероприятия, направленные на формирование предпринимательских навыков (предприимчивости), на преодоление кадрового дефицита в образовательных организациях», — отмечают в отчете.

В программах, связанных с непрерывным образованием, как сообщается, не предусмотрено привлечение в них граждан и их мотивация, что может привлечь формальному повышению квалификации уже вовлеченных в проект граждан.

Не указаны в нацпроекте также и меры, необходимые для подключения образовательных учреждений к интернету и внедрения современных технологий обучения.

В ведомстве также отмечают, что в документах отсутствует указание на меры, которые будут применяться для повышения привлекательности профобразования.