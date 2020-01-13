Пользователей WhatsApp предупредили о мошеннической рассылке от имени Adidas

ESET выявила мошенническую схему с использованием бренда Adidas, направленную на получение личных данных пользователей.

Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам экпертов антивирусной компании, злоумышленники рассылали через мессенджер WhatsApp сообщения о том, что Adidas якобы празднует юбилей и дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок. Для получения призов пользователям предлагалось перейти по поддельной ссылке, которая ведет не на официальный сайт Adidas, а на некую страницу с опросом. После завершения теста появлялось уведомление об обработке ответов. Для получения подарков предлагалось разослать сообщение об акции 20 контактам.

Сотрудники ESET отметили, что при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга, поскольку в объявлении используется, в частности, устаревший логотип фирмы.

Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к сообщениям о скидках, распродажах и акциях, поскольку мошенникам таким образом удается получить персональные данные пользователей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в WhatsApp участились «праздничные» мошеннические рассылки, которые под видом поздравлений провоцируют пользователей перейти по ссылке на сторонние сайты.