Не по чину сверстали: гоголевский скандал в урюпинской прессе

Николай Васильевич Гоголь скончался в 1852 году, но сюжеты его остаются необыкновенно живучими. Один из них в полной мере испытала на себе главный редактор газеты «Урюпинская правда» Ольга Шушлебина.

Не успев толком выйти на работу после затяжных новогодних каникул, наша коллега оказалась уволенной. После 17 лет работы без единого взыскания и замечания. Мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков отправил ее на мороз по второму пункту ст. 278 Трудового кодекса («В связи с принятием... собственником имущества организации... решения о прекращении трудового договора»). Полагаем, причину применения данной статьи к г-же Шушлебиной Николай Васильевич с удовольствием взял бы в разработку, потому что она – готовый фельетон.

Вина главреда заключалась в том, что на одной из газетных полос фото федерального чиновника разместилось ниже, чем фото областного депутата.

Собственно, это все, что нужно знать о подконтрольных властям какого бы то ни было уровня СМИ: лизоблюдство и маразм. Притом что, не сомневаемся, злополучный федеральный чиновник вряд ли догадывался не то что о публикации своей фотографии в «Урюпинской правде», но даже и о существовании подобного издания. А если бы и увидел ее, вряд ли стал бы реагировать. Если, конечно, сам не в маразме. Тем более что для читателей «Урюпинской правды» областной депутат всяко интереснее несущего очередную ахинею товарища из центра.

К счастью, на этот раз все закончилось хорошо. Г-жа Шушлебина не смирилась с решением мэра и потребовала в администрации восстановления на работе. Того же самого потребовали еще 18 главредов районных изданий. В общем, в администрации постановили старого главреда вернуть и предложили ей выйти на работу с 13 января. Впрочем, г-жа Шушлебина сочла, что тут справедливости недостаточно, и потребовала полноценного мирового соглашения. Так что следим за новостями из Урюпинска. Там интересно!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №01-2020 под заголовком «Не так сверстали».