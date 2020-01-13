Комитет ГД раскритиковал проект Клишаса о блокировке email-сервисов

Комитет ГД по госстроительству и законодательству не поддержал закон, позволяющий блокировать электронную почту граждан за распространение запрещенной информации.

Напомним, что законопроект, разработанный группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом, обязывает операторов почтовых сервисов по требованию уполномоченного федерального органа в течение суток блокировать переписку пользователя, если он распространяет запрещенную в России информацию. При этом инициатива также предлагает установить штраф в случае отказа от блокировки на сумму до 1 млн рублей.

Однако комитет Госдумы по госстроительству дал на данный законопроект отрицательное заключение, которое оказалось в распоряжении «Коммерсанта».

В нем члены комитета, в частности, отмечают, что инициативой Клишаса предлагается ввести дополнительные требования только к организаторам сервисов электронной почты, но описанные в тексте законопроекта изменения «будут иметь значительно более широкие последствия». В случае принятия под его действие попадут все сервисы в интернете: электронная почта, мессенджеры соцсети и другие. Комитет считает, что законопроект «необоснованно расширяет действие указанных требований», что может сильно увеличить расходы на программное обеспечение и привести «к массовому неисполнению требований закона».

Также предлагаемые меры не сочли эффективными, поскольку уже существующее подобное требование для мессенджеров «не исполняется, а там, где оно исполняется, выявлены многочисленные способы его нарушения». Кроме того, комитет Госдумы считает, что у конкретного пользователя при блокировании его переписки есть возможность создать новый аккаунт и продолжить ее.

Правовое управление ГД также отмечает в своем заключении, что в отличие от мессенджера, осуществляющего передачу электронных сообщений исключительно между пользователями, заключившими с ним соответствующее соглашение, организатор сервиса электронной почты отправляет сообщения своего клиента также клиентам иностранных организаторов сервиса электронной почты. В связи с этим «возникает вопрос о механизме идентификации клиентов других организаторов сервиса электронной почты».

Профильный комитет Госдумы по информационной политике планирует рассмотреть законопроект в январе.