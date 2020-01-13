Большинство россиян ждут в 2020 году отставки министров и массовые протесты

Опрос «Левада-центра» показал, что жители России ожидают от 2020 года усиления политической напряженности внутри страны. Такие данные публикует газета «Ведомости».

Согласно результатам исследования, 66% россиян полагают, что за следующие 12 месяцев в стране произойдут крупные коррупционные скандалы и отставки министров. Кроме того, 45% респондентов ожидают в наступившем году новые массовые протесты.

При этом социологи фиксируют уменьшение ожиданий экономического кризиса (до 49%, на 8 п.п.), вооруженных конфликтов с соседними государствами (до 23%, на 11 п.п.) и войны с НАТО и США (до 14%, на 5 п.п.).

Кроме того, 63% опрошенных считают, что 2020 год будет лучше 2019-го, а еще 65% россиян уверены, что год будет спокойным для их семей и лично для них — это максимальный показатель с 2013 года.

Социолог «Левада-центра» Алексей Левинсон объяснил, что настроения россиян зависят от двух факторов: «Для кого на первом плане материальные условия жизни, полагают, что дела стали лучше — люди успевают адаптироваться к трудностям. <...> Второй фактор касается тех, кто следит за моральным климатом в стране, их оценки не столь оптимистичны, это касается справедливости в распределении доходов и свободы слова». По его мнению, людей наделяет спокойствием мнение о том, что «мы сильнее и нам ничего сделать не могут».