3-градусное тепло, влажность и небольшие осадки пообещали москвичам 13 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 13 января.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием мощного североатлантического циклона, центр которого сместится на Ямал, что обусловит облачную с прояснениями погоду и небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 13 января составит +1..+3, по области — -2..+3 градуса. Ветер подует с запада со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление подрастет и в середине дня укажет на отметку 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

По мнению специалистов, при такой погоде в группе риска окажутся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что сосуды не справляются с чрезмерными внешними нагрузками, отчего «скачет» артериальное давление, нарушается сердечный ритм, учащаются приступы стенокардии и мигрени, а также наблюдаются обострения при бронхолегочных и суставных заболеваниях. Кроме того, столичные метеусловия могут спровоцировать и появления психоэмоциональных дискомфортных реакций, снижение умственной и физической активности, ухудшение настроения и др.