Заявление Горбачева об отмене новогодних каникул признали фейком

Пресс-служба экс-президента СССР Михаила Горбачева опровергла появившиеся в СМИ сообщения об отношении политика к продолжительным новогодним праздникам, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев поделился с порталом URA.ru мнением, что продолжительные новогодние и майские выходные стоит перераспределить на весь год. Длительные выходные якобы негативно влияют на регионы, где люди уходят в запои, а экономические показатели снижаются.

«К сожалению, это не первый случай, когда некий сайт распространяет заведомо лживую новость со ссылкой на экс-президента СССР», — заявил руководитель пресс-службы Михаила Горбачева Павел Палажченко. Также он уточнил, что Горбачев всегда считал и считает, что право решать вопрос о числе выходных дней принадлежит исключительно Государственной думе.

Фейковое заявление появилось в СМИ параллельно с тем, как Михаил Горбачев приветствовал российско-германские переговоры в Москве.