В МГУ обсуждают планы по открытию математического филиала в Сирии

Ректор МГУ Виктор Садовничий подтвердил, что в Дамаске может открыться филиал вуза, в котором будет вестись подготовка по естественно-научным программам, пишет ТАСС. Открытие учреждения на территории Сирии находится на стадии обсуждения.

Садовничий отметил, что в Сирии есть хорошие математические традиции. В том числе там существовала математическая школа, похожая на российскую отечественную школу Колмогорова. В Сирии эта организация курировалась руководством Республики и советстким и российским математиком Валерием Вавиловым.

Ранее о том, что российский вуз может расположиться в столице Сирии сообщал председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, сообщают «Известия». По его словам, территорию под строительство филиала выделил лично президент Сирии Башар Асад.