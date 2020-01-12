Подруга внука Никиты Михалкова госпитализирована в Москве после падения из окна

Ранним утром 11 января в центре Москвы с переломами ног и ребер была найдена модель Ксения Понтус. Ее обнаружили под окнами квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова.

Девушка в тяжелом состоянии была доставлена в одну из городских больниц, пишет «Московский комсомолец». «Скорую» вызвал дворник, который услышал плач Ксении в кустах около дома.

Подруга пострадавшей, модель Алеся Кафельникова написала в своем Instagram, что Ксения Понтус была найдена раздетой около дома, из окна которого якобы выпала. «Ребят, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали», — пишет она.

Известно, что ночью Ксения вместе с Андреем Баковым ходила в бар. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.