Горбачев призвал сократить длинные выходные во избежание алкоголизации населения

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в разговоре с URA.ru предположил, что для России было бы разумным отказаться от длинных выходных.

«Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно», — заявил политик.

По словам Горбачева, красные дни календаря стоит перераспределить на весь год, часть из которых выпадала бы на середину недели. Он убежден, что отсутствие продолжительных выходных в СССР положительно влияло на жизнь в стране, а нынешние праздники особенно плохо сказываются на регионах: жители там спиваются и деградируют.

Ранее с критикой продолжительных выходных выступал депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, затянувшееся празднование Нового года отрицательно влияет на здоровье россиян и развитие экономики страны.