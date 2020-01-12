Директор интерната в Курской области воровала пенсии у учеников

В Курской области директора одной из школ-интернатов подозревают в краже 1,5 миллионов рублей со счетов учеников с инвалидностью, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В отношении нее заведено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии правоохранителей, директор, пользуясь доверием учеников, обналичивала средства с их сберегательных книжек, на которые поступала пенсия по инвалидности. Деньги брались якобы для покупки необходимых воспитанникам вещей, но по факту на них тратилась менее значительная сумма. Остальные средства женщина присваивала себе.