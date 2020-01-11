"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлен до вечера воскресенья

К утру 11 января высота снежного покрова на базовой метеостанции Москвы в районе ВДНХ достигла пяти сантиметров.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, к вечеру субботы высота снежного покрова в столице может увеличиться до семи сантиметров, что является максимальным значением для этой зимы.

Отмечается, что повышенный, «желтый» уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье как минимум до 23:00 воскресенья, 12 января.

Днем 11 января в Москве температура воздуха составит от –2 до нуля градусов, ночью ожидается до –6 градусов, по области похолодает до –9 градусов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за тумана.