В Омской области возбуждено дело по факту истязания четырехлетнего ребенка

Бабушка и отец четырехлетнего мальчика обнаружили его с многочисленными травмами в квартире матери и ее сожителя.

Как сообщает 12 канал, у мальчика были порваны уши, а все тело было в ссадинах, царапинах и кровоподтеках. Сам малыш признался, что его регулярно избивает отчим.

Мальчика доставили в больницу, где медики диагностировали у него множественные ушибы головы, лица и спины, а также синдром жестокого обращения с детьми. В данный момент он выписан и находится с отцом и бабушкой, которые обратились в полицию и намерены лишить мать ребенка родительских прав.

Сама женщина и ее сожитель написали встречное заявление о клевете. По их словам, ребенок получил травмы в результате падения с кресла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). Уточняется, что дело заведено в отношении неустановленных лиц. Продолжается проверка, ведется расследование.