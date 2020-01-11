Подвергшаяся истязаниям тети ингушская девочка продолжит реабилитацию в Москве

Девочка из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний, продолжит реабилитацию в московской клинике.

Об этом сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передает «РИА Новости».

«Мы ее выписали, чтобы она Новый год встретила дома, у нее сейчас есть кров над головой, рядом с ней мать и братья. Я думаю, что это правильно, но реабилитация еще будет продолжаться», – рассказал он.

Напомним, семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля 2019 года, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля в Москве. В августе девочке частично ампутировали правую руку. Перед Новым годом сообщалось о ее выписке.

В отношении тети ребенка, задержанной 5 июля, возбуждено уголовное дело. По данным СКР, девочка воспитывалась без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Женщине предъявили обвинение по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда малолетнему»). Ей грозит до 10 лет лишения свободы, в данный момент она находится под стражей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери девочки. Женщина стала законным представителем своей дочки.