В течение 5 лет популярными станут малые сетевые сообщества, считает Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в своем Facebook, что в ближайшие десять лет цифровая среда претерпит значительные изменения, новой технологической платформой станет смартфон с дополненной реальностью, а малые компании смогут пользоваться инструментами, доступными сейчас лишь крупным игрокам.

По его мнению, сейчас люди из-за особенностей современной интернет-коммуникации испытывают сложности с определением своей уникальной роли, но в течение следующих пяти лет цифровая среда вернет людям чувство близости за счет небольших сообществ на базе новой социальной платформы.

При этом Цукерберг считает, что небольшие фирмы смогут получить доступ к технологиям, которые до этого имели лишь крупные компании, что приведет к появлению возможности децентрализации в бизнесе.

Как считает глава Facebook, в наступившем десятилетии активное развитие как новая платформа получит смартфон, но с расширенными возможностями, в частности за счет технологий дополненной реальности.

Проблему же цензурирования социальных сетей, которая сейчас стоит очень остро в связи с необходимостью маневрирования между свободой слова, соблюдением закона и необходимой безопасностью, Цукерберг намерен решить, создав в Facebook независимый Надзорный совет, который будет рассматривать споры о контенте пользователей.