В Москве задержали подозреваемого в сексуальном насилии над двумя подростками

СК завел уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении подростков в СВАО столицы.

Как передает портал городских новостей «Москва», сам инцидент произошел на северо-востоке Москвы 8 января. В настоящее время по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), задержан мужчина. Предполагается, что жертвами его действий стали двое несовершеннолетних.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело, расследование которого продолжается.